HALLÉ, Fernand



À Repentigny, le 10 février 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Fernand Hallé, époux de feu Mme Noëlla Mongeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Jocelyne), Suzanne (Réjean), Danielle (Jocelyn), Michel (Chantal), Pierre (Gisèle) et Martine (Marcel), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 février 2019 de 13h à 16h à la :