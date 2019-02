LIZOTTE, Albert



De Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 16 janvier 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Albert Lizotte, époux de Mme Claudette Guérard et frère de feu Raymond Lizotte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles Hélène (Daniel) et Linda (Jean-François), ses deux petites-filles Geneviève (Pierre-Luc), Sarah, son frère Gilbert et sa soeur Linda, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 février de 14 h à 17 h au :SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Une liturgie de la parole sera célébrée ce même jour en la chapelle du complexe dès 17h.