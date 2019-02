LAPOINTE, Gilles, PSS



À Montréal, le 31 janvier 2019, il a été rappelé à Dieu à l'âge de 90 ans.Outre sa famille spirituelle, il laisse dans le deuil ses soeurs: Denise (feu G.-H. Desfossés) et Suzanne (feu Ronald Perrier), ses nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Au(GSM):son cercueil sera exposé le vendredi 15 février de 14h à 17h et de 19h à 22h. L'eucharistie des funérailles aura lieu le samedi 16 février à 11h à la chapelle du GSM. (Ouverture des portes à 10h).Les cendres seront déposées à la Crypte du GSM à une date ultérieure.Dans la foi, Les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal partagent l'espérance qui nous unit au mystère de la mort et de la résurrection du Christ, renouvelé dans la célébration de l'eucharistie. Ils vous invitent à manifester votre solidarité par la prière et l'Action de grâces pour la vie et le ministère presbytéral que M. Gilles Lapointe a exercé pendant 61 ans.RÉSIDENCE FUNÉRAIRELAURENT THÉRIAULT514-769-3867