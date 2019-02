VACHON, Soeur Jeanne, S.G.M.



À Montréal, le 7 février 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée soeur Jeanne Vachon, native de Saint-Séverin de Beauce (Québec).Elle laisse dans le deuil deux soeurs Angéline et Ange-Aimée, un frère Georges-Émile, deux belles-soeurs Julienne Pomerleau et Julia Thivierge, de nombreux neveux et nièces ainsi que ses consoeurs.La dépouille mortelle sera exposée aux3300, rue William-Tremblayangle boul. St-Michel, Montréalle jeudi 14 février 2019, de 15h à 17h et de 19h à 21h. Il y aura une vigile de prière à 19h30. Les funérailles auront lieu au même endroit, le vendredi 15 février 2019 à 10h. Parents et ami(e)s sont priés d'y assister sans autre invitation.L'inhumation aura lieu au cimetière des Soeurs Grises sur l'île Saint-Bernard, Châteauguay.Des dons en faveur des Oeuvres de Mère d'Youville seraient appréciés.