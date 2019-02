PILON, Gilles



À Montréal, le 3 février 2019, est décédé à l'âge de 81 ans, M. Gilles Pilon (fils de feu Paul-Émile Pilon et de feu Mme Gabrielle Cardinal) demeurant à Montréal-Nord, époux de Denise Hamelin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Marc-André, ses frères et sa soeur Michel (Andrée Simard), feu Denise (Rolland Coutlée) feu Claude (Lise Touchet), ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille désire témoigner sa reconnaissance à tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Santa Cabrini pour leurs bons soins prodigués, ainsi qu'au Dr. Marguerite Cardoso et plus spécialement au Dr. Bruno Pelletier pour leur générosité envers M. Pilon et sa famille.La famille vous accueillera au :le vendredi 15 février 2019 de 19h à 22h ainsi que le samedi 16 février 2019 à compter de 10h30. Les funérailles seront célébrées le samedi 16 février 2019, à 14h en l'église Ste-Colette, située au 11931 boul. Ste-Colette à Montréal-Nord. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière de la paroisse St-Raphaël de l'Ile Bizard.Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à la Société de St-Vincent-de-Paul a/s Paroisse Ste-Colette, 11931 boul. Ste-Colette, Montréal-Nord, Qc, H1G4T9