THÉRIAULT LAMY, Thérèse



Le 31 janvier 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Thérèse Thériault Lamy, de Joliette. Elle était l'épouse de feu Claude Lamy.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Nicole Adam), Monic (Pascual Lopez Puertas), Nycol (Jean-Yves Fleurant), François (Nathalie Hodge), Michel; ses douze petits-enfants : Philippe, Pierre-Olivier, Monica, Elizabeth, Pascual, Francis, Pascal, Alexandre, Élisabeth, Laurence, Marianne et Pierre; ses six arrière-petits-enfants, autres parents et amis.La famille de Madame Lamy vous accueillera le samedi 16 février dès 13h auwww.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire, le samedi 16 février à 15h. L'inhumation suivra au cimetière de Joliette.