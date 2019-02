DUMOULIN, Vianney



Autrefois de Saint-Joseph-du-Lac, le 8 février 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Vianney Dumoulin, époux de Janie Nantel.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Normand (Claire), Ronald, Jocelyn (Joan), Gilbert (Jeannette), Micheline (Gilles) et Chantal (Jean-Jacques) ainsi que ses nombreux neveux et nièces et autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 16 février à 14h en l'église Saint-Joseph-du-Lac, 1028, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac. La famille recevra les condoléances dès 13h à même l'église.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Institut de cardiologie de Montréal.