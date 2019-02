DESGROSEILLIERS, Lilianne

(née McHugh)



Le 6 février 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Lilianne McHugh, épouse de feu Guy Desgroseilliers et mère de feu Roland Desgroseilliers (Solange).Elle laisse dans le deuil ses enfants François (Clairette), Celine (Richard) et Anne (Normand), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa soeur Hélène, ses beaux-frères et belles-soeurs, parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 16 février de 13h à 16h à :6500, BOULEVARD COUSINEAUST-HUBERT, QC, J3Y 8Z4Une cérémonie en sa mémoire aura lieu à 16h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation La Mosaïque serait apprécié.