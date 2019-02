GERVAIS, Réjean



Le 8 février 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Réjean Gervais, de St-Urbain-Premier, époux de feu Madame Ginette Primeau. Il a été précédé par ses soeurs Réjeanne et Georgette.Il laisse dans le deuil sa fille Monique, sa petite-fille Geneviève (Chris Jovanovic), son petit-fils Alexandre, sa conjointe Marcelle Petitclerc ainsi que ses fils Yvan et Serge, sa soeur Huguette, son frère Rolland, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 16 février à 14 heures, en l'église de St-Urbain-Premier. La famille recevra les condoléances à compter de 13 heures, sous la direction de la:www.residencemariesoleilphaneuf.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan (formulaires disponibles lors des condoléances).