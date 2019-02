FILIATREAULT, L'Honorable, Jean

À Montréal, le lundi 28 janvier 2019 est décédé, à l'âge de 89 ans, Jean Filiatreault JCS, époux de feu en 1ères noces, Rollande Décarie décédée le 15 décembre 1992 et époux en 2ièmes noces de Mme Pauline Manseau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Joanne Filiatreault, Élaine Filiatreault (Robert) et François Filiatreault, ses petits-enfants James et Ève, son frère Paul seul survivant de sa famille de 20 enfants ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, parents et amis.Il a étudié au Collège Ste-Marie et Jean Brébeuf ainsi qu'à l'Université de Montréal (B.A.,L.L.,B). Admis au Barreau en 1956. Il a exercé seul. Il s'est grandement impliqué en tant que conseiller juridique de l'Office des autoroutes du Québec de 1966 à 1970. Il a été nommé Juge à la Cour Supérieure du Québec le 4 avril 1985.La famille tient à remercier tout spécialement l'équipe de la Résidence Bethiaume du Tremblay qui a remarquablement soutenu Jean et Pauline au cours des derniers mois.La famille vous accueillera au complexe funéraire, le vendredi 15 février 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi à compter de 9h.Les funérailles seront célébrées le samedi 16 février 2019, à 11h en l'église Saint-Antoine-Marie-Claret et de là au Cimetière St-Vincent de Paul.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du Père Eusèbe ainsi qu'à la Fondation Les Ailes de l'Espérance seraient appréciés.