BRISEBOIS, Carole

À l'hôpital St-Eustache, le 7février 2019, à l'âge de 63 ans, est décédée madame Carole Brisebois, suite à un long combat contre une maladie pulmonaire.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Eric Trottier (Anne-Marie Lacombe), Mélanie Trottier (Jean-François Marcotte), ses petits-enfants: Alexia Nantel, Émylia Trottier, Charlie Marcotte, ses frères et soeurs: Line Brisebois (Ghyslain Millette), Richard Brisebois (Carole Richer), Marcel Brisebois (Monique Labelle), Sylvain Brisebois (Micheline Leclerc), ses neveux et nièces: Edith, Pascale, Martine, Jean-François et Francis, ses cousins et cousines ainsi qu'autres parents et amis, sans oublier ses employés ainsi que tout ses fidèles clients du commerce Caro-Line fruits et légumes du marché public 440 à Laval.La famille recevra vos condoléances au:146 RUE ST-LOUISST-EUSTACHEle dimanche 17 février de 19h à 22h suivi du lundi 18 février dès 9h. Les funérailles auront lieu en l'église de St-Eustache le lundi à 11h.