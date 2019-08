Alex Perron, coach de vie amoureuse!

Comédien, humoriste, metteur en scène, animateur, chroniqueur et écrivain, Alex Perron porte un chapeau de plus puisqu’il est maintenant LE coach de référence en vie amoureuse!

À mi-chemin entre le spectacle et la conférence, Alex, coach de vie amoureuse – la conférence prodigue avec tact, finesse et beaucoup d'humour, des conseils, des recettes, quelques trucs un peu loufoques, et les bonnes attitudes à adopter pour rencontrer sa moitié ou pimenter sa vie amoureuse!

Alex Perron sera en tournée à travers le Québec dès le printemps 2019.