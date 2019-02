Charruau, Richard



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Richard Charruau, survenu le 4 février 2019, à l'âge de 77 ans, à l'hôpital Le Gardeur de Terrebonne. Il part rejoindre son épouse feu Monique Fiorini.Il laisse dans le deuil ses frères Robert (Thérèse), Christian (Pierre), sa soeur Jeannine (Thomas), neveux, nièces, parents et amis.Tout au long de sa carrière, Richard s'est impliqué avec passion et dévouement au sein du mouvement syndical. C'est avec fougue et ténacité qu'il a occupé les postes d'agent d'affaires, secrétaire archiviste et par la suite président de la section locale 931 du Syndicat des Teamsters. Il a aussi été Assistant Directeur de la Division du Petit Colis à Teamsters Canada. Durant sa carrière il a aussi siégé au Comité Paritaire de l'Industrie du Camionnage sur le Conseil d'administration du Comité d'Assurance et du Fonds de Pension.Son inhumation a eu lieu en toute intimité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à un organisme de votre choix. La direction a été confiée à la: