LAFRAMBOISE (née Cantin)

Nicole



À LaSalle, le 12 février 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée Nicole Cantin, épouse de feu Michel Laframboise.Elle laisse dans le deuil, ses neveux et nièces, son beau-frère et ses belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 février 2019 de 16h à 21h ainsi que le samedi le 16 février dès 9h30 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 16 février 2019 à 11h à l'église Notre-Dame du Sacré-Coeur, 7675, rue Édouard à Lasalle.La famille tient à remercier le personnel des Floralies de LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.