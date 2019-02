GOULET, Jeannine

(née Lamarche)



À Saint-Eustache, le 9 février 2019, à l'âge de 94 ans est décédée Mme Jeannine Lamarche, épouse de feu Claude Goulet.Elle laisse dans le deuil ses fils Jean-Pierre (Jacqueline), Jacques, Jean (Louise) et André (Noëlla) ainsi que ses 5 petits-enfants et ses 2 arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Yolande, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 16 février de 14h à 17h au complexe funéraire:SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même samedi à 17h en la chapelle du complexe.