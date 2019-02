DESJARDINS, Maximilien



À Montréal, le 9 février 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Maximilien Desjardins, époux de Mme Denise Lafleur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Kathy) et François (Josée), ses petites-filles Kathryn et Mélissa, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 17 février 2019 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 17h au salon même.Au lieu de fleurs des dons à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac seraient appréciés.