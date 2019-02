«Cliché GO» permet de partager ses meilleures photos de Pokémon

Niantic et The Pokémon Company International ont annoncé l'arrivée de Cliché GO, une nouvelle fonctionnalité en réalité augmentée qui permettra aux dresseurs du jeu Pokémon GO de photographier plus facilement, et où ils le désirent, n'importe quel Pokémon de leur inventaire.

Alors que les dresseurs de Pokémon GO pouvaient déjà prendre en photo dans le monde réel les Pokémon sauvages, les créateurs de l'application ont annoncé que les dresseurs allaient bientôt pouvoir immortaliser par le même moyen «n'importe quel Pokémon» de leur stockage, à n'importe quel moment et n'importe où.

Attention, Trainers! A new feature called #GOsnapshot is coming to Pokémon GO! You can now take photos of ANY Pokémon in your Pokémon Storage, whenever and wherever. 📸 We can’t wait to see your amazing photos! Learn more: https://t.co/gP6po8NIhO pic.twitter.com/uwnrwkfCGO — Pokémon GO (@PokemonGoApp) February 12, 2019



Cette nouvelle fonctionnalité, appelée Cliché GO (GO Snapshot en anglais), est possible grâce à la réalité augmentée améliorée qui permet non seulement de prendre une photo de ses monstres dans le monde réel, mais aussi de les faire bouger pour réaliser le cliché parfait.

Selon la designer Laura Warner de Niantic, le but de la fonctionnalité est d’offrir plus d’options pour les gameurs qui veulent photographier leurs propres Pokémon. «Ils font déjà de magnifiques photos à l’aide de la technologie actuelle [de l’application], mais ils doivent le faire dans des scénarios très précis, comme les encounters de Pokémon», a-t-elle expliqué. «Nous avons réalisé que nous devrions leur faciliter la tâche. Quel que soit le moment de la journée ou l’aventure, une personne pourra prendre une photo avec un Pokémon de son inventaire.»

En ce qui concerne le lancement de cette mise à jour, The Pokémon Company International reste vague et évoque simplement qu'elle sera «bientôt» proposée par Pokémon GO.