Coupe glacée croquante forêt-noire

Préparez un verre jumbo à manger avec deux cuillères. Découvrir ensemble le plaisir glacé chocolaté et les couches de délices croquants émoustillera vos sens.

1. Dans un bol en acier inoxydable placé sur une casserole d’eau frémissante, faire fondre les pastilles de chocolat dans la crème à fouetter. Retirer du feu, mélanger et laisser refroidir 5 minutes.

2. Dans un bol, au batteur électrique, mélanger l’alcool de cerise, la cassonade et la glace à la vanille. Ajouter le mélange au chocolat et mélanger rapidement. Verser dans un grand bol. Couvrir et congeler jusqu’au moment de servir.