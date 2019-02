DEBELLEFEUILLE, Claude



Le vendredi 8 février 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Claude DeBellefeuille, de Rigaud, époux en premières noces de feu Eva Merpaw.Il laisse dans le deuil son épouse Denise Ranger, ses trois enfants Daniel (Suzanne), Gaétan et Diane (Luc), ses deux belles-filles Chantal (Garth) et France (Ross), ses douze petits-enfants, ses trois arrière-petits-enfants, ses deux soeurs Ada et Huguette, ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 16 février 2019, à 13h, en l'église Sainte-Madeleine de Rigaud, suivi du service religieux qui sera célébré à 14h.Des dons à la Fondation de l'Hôpital du Suroît seraient grandement appréciés.www.aubryetfils.com