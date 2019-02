LÉONARD, Irène (née Lafleur)



De Pointe-Calumet, le 11 février 2019 à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Irène Lafleur, épouse de M. Richard Léonard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa soeur Cécile, ses nombreux beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 février de 12h à 17h au:SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 17h au salon du même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison Sercan.