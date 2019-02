MORIN née SAVOIE, Adrienne



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre mère Adrienne Savoie Morin, à l'âge de 82 ans.Elle fut successivement enseignante, directrice d'école, directrice du service de l'enseignement puis directrice générale de la Commission Scolaire de Vaudreuil.Elle laisse dans le deuil son mari, ses trois enfants, ses quatre petits-enfants ainsi que les deux familles et amis.Elle sera exposée le vendredi 15 février de 14h à 17h et de 19h à 21h et samedi, le 16 février à compter de 12h au :22025 ROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC, H9X 3L7514 457-4440Une célébration en sa mémoire se tiendra à la chapelle du complexe le samedi 16 février à 14h.Famille, parents et amis sont invités à se joindre à nous et à se rassembler afin de partager de bons souvenirs de notre chère maman.