VANDEWALLE, Franz



Le 8 février 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé Monsieur Franz Vandewalle de Ville St-Laurent, époux de feu Madeleine Barrette.Il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Paul), Pierre (Elena), Guylaine (Jean), Suzanne (Daniel), ses petits-enfants Etienne, François, Marc-André (Martine), Karine (Lanie), Eric, Luc, Joanie (Rémi), David (Sandra) et Mila, ses arrière-petits-enfants Ève, Camille, Benjamin ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 février 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 16 février 2019 de 9h à 10h au Complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos, 3955 chemin de la Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurent.Les funérailles auront lieu le samedi 16 février 2019 à 10h30 à la Chapelle mariale de l'église Saint-Laurent, 805 avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, et de là au cimetière du même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gracia de Notre-Dame-de-la-Merci ou de votre choix.