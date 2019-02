CÔTÉ-HUOT, Denise



À la maison de soins palliatifs Maison Source Bleue, le 9 février 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Denise Côté-Huot, veuve de M. Pierre Huot, elle demeurait aux Jardins Intérieurs à Saint-Lambert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Dominique Plante), Louis (Linda St-Marseille) et Guylaine (Bruno Marcoux), ses petits-enfants Marie-Christine, Jean-Pierre, Maxime, Sébastien, Andréanne et Sarah; ses soeurs Mariette, Madeleine et Pierrette (Jean Savoie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Les funérailles auront lieu le samedi 16 février à 11h30 en l'église de Saint-Lambert, 41, rue Lorne à Saint-Lambert. La famille recevra les condoléances dès 9h30.La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs de la Maison Source Bleue pour les très bons soins prodigués ainsi que pour le support physique, mental et moral donné à Denise et toute la famille.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Source Bleue.https://maisonsourcebleue.ca/fondation/faire-un-don/Les funérailles ont été confiées à la: