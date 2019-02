LÉVESQUE, Ludger



À St-Hubert, le 5 février 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Ludger Lévesque, retraité de Via Rail.Il laisse dans le deuil sa fille Hélène (Stéphane Lapierre), ses fils Louis (Karyne Leduc), Claude Charette (Diane Bisson); ses petits-enfants Maude-Alice, Thomas-Xavier, Léanne et Rosalie; ses soeurs Jeannine (feu Philippe Jolicoeur) et Lise (feu Michel Portelance); ses neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941le dimanche 17 février de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi 18 février de 10h à 11h.Une liturgie de la Parole aura lieu le lundi 18 février à 11h en la chapelle du