Eleider Alvarez est perdu dans la brume

Mais où est Eleider Alvarez? Comme ça lui arrive parfois après ses combats, le boxeur est disparu dans la nature. Il est tout simplement introuvable.

Il ne s’est d’ailleurs pas présenté au rendez-vous fixé avec la journaliste de TVA Sports Nancy Audet, mercredi.

«Ça lui arrive seulement après les combats. Ce n’est pas quelqu’un qui s’exprime beaucoup. Il a tendance à tout garder à l’intérieur. Comme ça arrive seulement une semaine ou deux après ses combats, je n’en fais pas de cas», a indiqué son gérant, Stéphane Lépine, en entrevue à TVA Sports.

Durant ces périodes, Alvarez ne répond même pas aux appels de son meilleur ami : le boxeur Oscar Rivas.

«Il ne me répond même pas. Mais je l’ai vu hier. Je sais qu’il est encore en vie, a-t-il lancé. Il veut juste être dans sa bulle.»

Le plan de match

Il semble évident qu’Alvarez digère mal sa cuisante défaite subie contre Sergey Kovalev le 2 février à Frisco, au Texas.

Avec son équipe, il a cependant pris le temps de faire le point. Voici le plan de match qui a été concocté.

«On revient à l'entraînement le plus rapidement possible. Il va partir ce week-end pour une semaine en Colombie. Il va ensuite revenir à l'entraînement et il veut un combat le plus tôt possible pour montrer aux gens qui il est vraiment», a détaillé son gérant.

L'objectif est d’obtenir un combat de championnat du monde d’ici la fin de l'année. Le nom d’Oleksandr Gvozdyk revient souvent dans les discussions.

«On avait déjà des plans avec Gvozdyk pour l'automne, alors j'ai bon espoir qu’on va avoir un appel du clan Gvozdyk si on fait une bonne performance au printemps», a soutenu Lépine.