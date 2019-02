Un rôle bien ingrat

NASHVILLE | Le rôle de joueur de quatrième trio en est un bien ingrat. Votre temps d’utilisation est souvent limité et lorsqu’on considère que quelqu’un peut faire le boulot mieux que vous, vous vous retrouvez sur la passerelle.

Voilà ce que vit Frédérick Gaudreau depuis une semaine. Au moment où David Poile a fait l’acquisition de Brian Boyle (et Cody McLeod), le Bromontois venait de disputer 41 des 43 derniers matchs de l’équipe.

Depuis, il s’est contenté du rôle de spectateur à chacun des quatre matchs des Predators de Nashville, qui accueilleront le Canadien jeudi soir.

« Ça fait partie de la business, a-t-il lancé à l’auteur de ces lignes. S’il y a quelque chose que j’ai appris au cours de toutes ces années, c’est que plus tu mets d’énergie dans ce que tu ne peux pas contrôler, plus tu empires la situation. »

Gaudreau n’en est pas à un revers de fortune près. Jamais repêché ni par une équipe de la LHJMQ ni par une formation de la LNH, il a traversé les étapes à force d’acharnement. Cela lui permet aujourd’hui d’aborder cette situation de façon somme toute positive.

« J’apprécie encore chaque journée, a-t-il soutenu. Ça ne change rien à la façon dont je me présente à l’aréna. Je travaille aussi fort, je me prépare aussi sérieusement. »

Effet domino

En 44 matchs cette saison, Gaudreau a récolté trois buts et ajouté une passe. Son temps de jeu moyen de 8 min 59 s en fait le joueur le moins utilisé par Peter Laviolette parmi ceux qui ont enfilé l’uniforme des Predators pour au moins 24 matchs.

Néanmoins, il semble être toujours dans les bonnes grâces de son entraîneur. Ce dernier a admis s’être assis avec le jeune homme pour lui expliquer la situation.

« Quand on fait des acquisitions, c’est clair que ça affecte la formation. Certains morceaux doivent bouger. Cette fois, c’est le cas pour Rocco (Grimaldi) et Freddy. Ça n’a rien à voir avec leurs performances. Ils ont fait du bon boulot. C’est pour ça qu’ils sont encore ici. Mais on ne peut habiller que 12 attaquants à chaque rencontre », a expliqué Laviolette.

En Boyle, les Predators ont également mis la main sur un centre capable d’évoluer en désavantage numérique et au sein de l’attaque massive (même si c’est strictement pour se poster devant le filet) ; deux sphères du jeu lors desquelles Gaudreau est rarement envoyé dans la mêlée.

Un monstre !

Au moment de faire l’acquisition des deux colosses (6 pieds, 6 pouces et 245 livres pour Boyle, 6 pieds, 2 pouces et 204 livres pour McLeod), Poile a précisé qu’il voulait ajouter du muscle à sa formation.

Le directeur général des Predators avait sans doute frais en mémoire la sortie de son équipe face aux Jets de Winnipeg, en sept matchs lors du deuxième tour des dernières séries éliminatoires.

On peut le comprendre. Les Predators utilisent sept joueurs de moins de 6 pieds, dont Rocco Grimaldi (5’6”), Victor Arvidsson (5’9”), Kevin Fiala (5’10”) et Ryan Ellis (5’10”).

« En séries, tu joues contre différents types d’adversaires. Ils ont voulu aller chercher toutes les munitions possibles pour pallier toutes les éventualités », a indiqué Gaudreau, compréhensif.

« Brian, c’est un monstre. Il est énorme. En plus, c’est un vrai de vrai », a ajouté l’attaquant de 25 ans.

Non seulement Poile a-t-il ajouté du poids à sa formation, il a également amené de l’expérience. Depuis le printemps 2011, au cours duquel Boyle a disputé les premiers de ses 111 matchs éliminatoires, seulement trois joueurs ont été plus occupés une fois le mois d’avril venu : Carl Hagelin (121 matchs), Ryan McDonagh (113) et Dan Girardi (112).

Boyle a atteint la finale deux fois et a vu le parcours de son équipe s’arrêter en finale d’association à deux autres occasions.

Difficile de s’élever contre cet argument.