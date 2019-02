La tempête perturbe le trafic aérien

Des dizaines de vols en partance ou en direction de Montréal et de Québec ont été annulés ou retardés, mercredi matin, à l’aéroport Montréal-Trudeau et à l’aéroport Jean-Lesage, en raison de la tempête qui a frappé le Québec.

Passé 18 h, plusieurs départs et arrivées demeuraient retardés du côté de l'aéroport Pierre-Elliot-Trudeau. Une dizaine de départs et une quinzaine d'arrivées, notamment sur des lignes reliant Montréal à Toronto et l'est du Canada, étaient même annulés

Le scénario était similaire du côté de Québec, où la majorité des départs et des arrivées étaient retardés ou annulés, particulièrement pour les vols vers l'est de la province et du pays, à son tour sous le coup de la tempête.

Pour éviter les mauvaises surprises, les voyageurs ont été invités par les gestionnaires des deux aéroports à vérifier l’horaire de leur vol sur internet ou encore auprès de leur transporteur aérien et à planifier les déplacements.

«Notez que nos équipes travaillent fort à minimiser les impacts de la météo sur les opérations», avait assuré Aéroport de Montréal sur son compte Twitter.