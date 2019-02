Lara Fabian se confie sur son mariage avec Gabriel Di Giorgio : «Cette relation m’a changée»

Lara Fabian rayonne au Québec grâce à sa présence à la télé québécoise en tant que coach à l’émission La Voix. Dans sa vie personnelle, toutefois, c’est son mari, le magicien italien qui la fait briller.

C’est ce qu’elle dévoile dans sa plus récente entrevue avec le magazine 7 Jours où elle révèle comment sa relation symbiotique avec son mari lui permet d’être tout simplement heureuse.

«Pour moi, l’amour que je vis va bien au-delà d’un «accomplissement». C’est difficile d’ailleurs de choisir les mots pour le qualifier. Je préfère lui vouer de la gratitude plutôt que de l’affubler d’une quelconque description. Car pour décrire ce qu’il est, honnêtement, je n’aurais pas assez de talent. Cet amour est un cadeau. Je n’ai jamais rencontré un être comme Gabriel», explique la chanteuse au magazine.

Un mariage inattendu

Lara Fabian est d’ailleurs très reconnaissante d’avoir rencontré l’amour, le vrai, après toutes ces années et de s’être finalement mariée avec celui qui fait battre son cœur.

«Toutes les petites filles rêvent de se marier un jour, mais moi, j’avais abandonné l’idée. Et puis, la vie devant cette nouvelle décision pilotée par mes déceptions a fait résonner l’arrivée de cet être magnifique ! Ce que je crois au fond, c’est que même si j’avais “abandonné” l’idée du mariage, et j’insiste sur les guillemets, je crois que jamais je n’avais cessé de croire que la bonne personne arriverait un jour. Et c’est la pensée silencieuse que l’univers entend, pas le reste.»

*Pour lire toutes les confidences de Lara Fabian sur sa relation avec son magicien italien, lisez le magazine 7 Jours disponible en kiosque dès aujourd’hui !*