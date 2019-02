Le voile n’est pas toujours une oppression

Oh mon dieu. J’ai osé prononcer ces gros mots. Non, monsieur madame, le voile n’est pas toujours le symbole d’oppression que vous pensez. Et ce n’est pas parce qu’une femme se promène dans la rue voilée ou enseigne à une classe de deuxième année avec un hijab qu’elle est opprimée par sa religion où qu’un mari pire que Moody Mahmoody l’attend à la maison pour lui sacrer une volée si elle ne le porte pas.

On va mettre tout de suite quelque chose au clair. Je suis féministe (un autre gros mot) et je suis pour l’égalité homme-femme. Mais quand j’entends #desgens s’insurger contre le voile en affirmant qu’il est un outil d’aliénation de la femme et qu’il menace notre sacrosainte culture québécoise, ça me fait rouler des yeux.

Premièrement, le voile, ce n’est pas TOUS les voiles. Dans mon livre à moi, il y a une maudite différente entre le hijab (le foulard qui couvre les cheveux et laisse voir le visage) et la burka (le grillage par dessus la face). Ce n’est pas du tout la même chose, et ça n’a pas la même symbolique. Je suis absolument contre – archi contre, même – que des femmes aux visages dissimulées exercent des fonctions étatiques ou soient employées de la fonction publique. Je ne sais pas si j’ai raison de penser de même. J’avoue simplement ici ma limite et mon biais.

Ce qui me fait sourire, par contre, c’est que les personnes qui capotent sur le voile islamique n’ont pour la plupart jamais été en contact avec une femme voilée. Honnêtement, t’en as vu combien de burkas, mon beau Ghislain, dans le fin fond du rang deux à Falardeau? Pis Julie-Anne, penses-tu vraiment que l’éducatrice en garderie, dès que tu as le dos tourné, en profite pour lire le Coran à ta précieuse Océanne? Pense pas.

J’exagère, mais toujours est-il que je pense qu’on est en train de passer à côté du vrai débat sur la voile en le démonisant de la sorte. Beaucoup de femmes voilées portent le voile par choix. Oui, tu as bien lu. Elles font ce choix-là en pleine conscience et il n’y a rien d’oppressant là-dedans. Le voile, c’est culturel dans bien des cas, et il faut arrêter de le voir comme un outil d’asservissement de la femme.

Alors au lieu d’essayer de leur arracher sur la tête de force. Demandons-nous en quoi la culture de ces femmes-là peut enrichir la nôtre. Car le voile ne nous menace en rien. Il ne nous enlève rien. Surtout pas notre identité. Si nous étions fiers d’être qui nous sommes, si nous portions et brandissions cette identité avec fierté, on ne se sentirait pas menacer par un bout de tissus. On chercherait à comprendre le pourquoi du comment, on tendrait vers un dialogue au lieu d’essayer d’instaurer des mesures qui sont exclusives au lieu d’être inclusives. Effectivement, ce n’est pas en interdisant aux femmes de porter le voile qu’on va leur donner envie d’y participer à cette société québécoise qu’on semble tant chérir.

As-tu déjà essayé ça, mon beau Ghislain, de discuter avec une femme voilée? Je te le conseille vivement. La plupart sont ben d’adon.

