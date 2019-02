Les Alouettes perdent Philippe Gagnon

Le Québécois Philippe Gagnon a quitté les Alouettes de Montréal au profit du Rouge et Noir d’Ottawa, qui lui a accordé un contrat de deux ans, mercredi.

Ancien porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval, le joueur de ligne offensive a disputé trois saisons avec les Moineaux, totalisant 36 matchs. Deuxième choix en tout au repêchage 2016 de la Ligue canadienne de football, Gagnon a été ennuyé par une blessure sérieuse au genou gauche en 2017 et a dû passer sous le bistouri.

L’athlète de 6 pi et 4 po et 311 lb a été limité à 18 rencontres au cours des deux dernières années.