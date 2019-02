Noyer l’amour

Avez-vous fait votre réservation au restaurant? Avez-vous acheté vos fleurs et votre lingerie? Repassé votre chemise, choisi un nouveau parfum. Écrit un petit poème ou acheté de l’huile à massage

Parce que, si on regarde bien les commerces et les publicités qui nous entourent, c’est ce que tout homme et femme devrait faire à quelques heures de la St-Valentin. La fête de l’amour, nous dit-on. Si par fête de l’amour vous voulez dire, fête inventée de toutes pièces par de grandes entreprises pour nous vendre des produits superflus qui selon leur slogan sont indispensables pour démonter à l’être aimé que nous tenons à lui et que la vie ne serait pas si belle sans sa présence, alors je suis d’accord, c’est la fête de l’amour.

Je ne sais pas si c’est l’âge, l’expérience, ou la sagesse, mais on dirait qu’aujourd’hui cette fête, que je trouvais quand même cute il n’y a pas si longtemps, me donne plus envie de pousser un grand soupir que de faire des folies.

Je ne suis pas contre le fait que sur mon calendrier il y ait une fête décernée à l’amour. Je suis tout à fait à l’aise avec le fait que le 14 février nous prenions le temps de dire je t’aime, juste un peu plus qu’à l’habitude. Ça, j’embarque.

Mais pourquoi derrière chaque fête, chaque commémoration, chaque évènement, il y a la grosse mains poilue et pleine de bijoux du capitalisme qui me pousse dans le dos en me chuchotant à l’oreille «c’est pas vraiment un « je t’aime » si ça ne vient pas avec un toutou ou une boite de chocolat»

Connaissez-vous le pire dans tout ça? C’est que ça fonctionne. Parce que même si j’écris un texte pour critiquer le concept mercantile de cette fête, je vais très probablement me faire avoir. Au moment où vous aurez les yeux sur cette chronique, je serai très probablement sur le point de choisir un beau bouquet de fleurs pour ma femme et un petit paquet de chocolats en forme de cœur pour donner à mon fils à mon retour du travail. Parce que, si la pression de la St-Valentin ne t’atteint pas, l’arrière-goût du culpabilité de n’avoir rien préparé, risque de t’avoir à l’usure.

Je ne veux pas être le Grincheux de la St-Valentin, je crois simplement que les cadeaux on surpassé le message. On ne devrait pas être nerveux en se disant «ah merde, c’est la St-Valentin demain et je n’ai pas acheté de cadeau!» Faites le si vous en avez envie, si vraiment vous voulez faire plaisir et vous faire plaisir, mais ne le faites pas parce que les pubs vous disent que c’est la chose à faire. De toute façon, je vous annonce que si votre amoureux (euses) vous fait la gueule ou vous quitte parce que vous n’avez pas acheté de cadeau, c’est probablement la meilleure chose qui pouvait vous arriver.

À force de souligner quelque chose au crayon marqueur, on finit par ne plus voir le message qui est écrit derrière.