Quatre petites histoires de tempête

Les écoles étaient fermées, les routes presque désertes et la ville ensevelie sous un lourd duvet blanc. La tempête qui s'abat sur le Québec depuis mardi n'a toutefois pas fait que des malheureux et plusieurs Montréalais ont osé se mettre le bout du nez dehors pour profiter de l'hiver.

« Yes, Netflix »

Un couple d’enseignants s’est promené en raquettes dans le parc Beaubien, hier, à son retour des courses.

« On en a profité pour faire la grasse matinée et aller se chercher des trucs pour déjeuner à l’épicerie », a raconté Ariane Giguère, en fin d’avant-midi.

L’enseignante au secondaire dit que ses élèves ne se sont pas fait prier, la veille, quand elle leur a annoncé qu’il n’y aurait pas d’école en raison de la tempête.

« Mes élèves ont crié : ‘’Yes, Netflix'' », a-t-elle déploré, assumant que la plupart des jeunes passaient leur journée enfermés dans la maison, tablette électronique à la main.

« On ne croise pas de jeunes dehors. Et il n’y avait personne à l’épicerie. La caissière nous a dit que c’était sa journée la plus tranquille depuis son embauche, en novembre », a confié Olivier Tanguay.

En après-midi, le plan du couple était de se diriger vers le Mont-Royal, afin de poursuivre sa randonnée de raquettes, et tenter de montrer l’exemple.

Seuls à braver la tempête

Trois jeunes garçons d’une dizaine d’années avaient les grandes patinoires du parc Beaubien à eux seuls, hier, pour jouer au hockey.

« Les autres enfants de notre âge doivent être en train de gamer », ont-ils dit d’une même voix, avec aberration.

Les trois sportifs de 5e année du primaire y ont vu la belle affaire, déplorant toutefois que les cabanes de la Ville n’étaient pas ouvertes, pour se changer de vêtements et aller aux toilettes.

« Il fait chaud, on est tellement bien dehors. D’habitude il y a plus de joueurs », a souligné Xavier Boileau, 11 ans.

À peine habillés pour affronter l’hiver, la neige ne semblait pas les déranger outre mesure, bien écrasés dans une petite bute pour reprendre leur souffle.

La mère de Hugo Jacques, 10 ans, est même venue leur porter collations et bouteilles d’eau pour reprendre des forces.

Un sport hors du commun

Une dame a profité des belles conditions d’hier avec sa chienne pour pratiquer le ski-joering, un sport de glisse avec animal, dans les rues de Montréal.

« Je fais beaucoup de sports avec elle, a expliqué Louise Blackburn, 58 ans. C’est le seul sport à sa vitesse. »

La dame prétend pouvoir atteindre une vitesse de 40 km/h. Rythme qui conviendrait mieux à Dalie, un griffon korthal de trois ans rempli d’énergie.

Le ski-joering, ou du moins la forme sous laquelle Mme Blackburn le pratique avec sa chienne, consiste à skier tout en laissant courir l’animal devant. Les deux sont reliés par un bunjee attaché à la taille.

« D’habitude, je vais au parc Maisonneuve, mais aujourd’hui, la neige me permet d’en faire dans les rues », a-t-elle indiqué.

Des glissades improvisées

Une vingtaine d’enfants ont usé de créativité en se créant des glissades au parc Morgan, hier après-midi.

« On prend une journée de congé pour être avec les enfants. C’est la journée parfaite », a raconté Célia Foizon, fière résidente d’Hochelaga-Maisonneuve.

La majorité des glisseurs étaient en présence d’un parent, qui eux ont désiré passer du temps de qualité avec leurs petits. Ces derniers ont enfilé les descentes, sans se soucier de leur journée d’école tombée à l’eau.

« J’avais un examen de français. Il va être reporté », a tenu à mentionner l’un d’eux, promettant de ne pas étudier davantage, mais d’en profiter pour « avoir du fun ».