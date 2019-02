Taxe carbone: Ottawa et certaines provinces croisent le fer

REGINA, Saskatchewan | La bataille juridique entre Ottawa et la Saskatchewan sur la taxe fédérale sur le carbone a débuté mercredi, à Regina, où se tiennent des audiences en Cour d'appel provinciale.

Seize intervenants doivent défiler pour défendre leur point. Le gouvernement conservateur de la Saskatchewan conteste la volonté d’Ottawa d'imposer une taxe sur le carbone. Il a demandé à la Cour d’appel provinciale un avis juridique afin de savoir si cette mesure forte du gouvernement Trudeau est constitutionnelle ou non.

Rappelons qu’en vertu de cette mesure phare du gouvernement Trudeau, dès le 1er avril prochain, une partie de cette taxe imposée à l’Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et à la Saskatchewan entrera en vigueur sous la forme d’une redevance sur l’essence et d'autres combustibles qui sera exigée des producteurs et des distributeurs.

Regina est d’avis que la mesure est inconstitutionnelle parce qu'elle ne respecte pas la souveraineté et l'autonomie des provinces en ce qui concerne les questions relevant de leur compétence.

Le ministre de la Justice de la Saskatchewan a d’ores et déjà prédit que la bataille de la taxe sur le carbone avec le gouvernement fédéral se poursuivra vraisemblablement devant la Cour suprême, selon le journal «Regina Leader-Post». La province soutient qu’une telle taxe nuira à son économie.

Outre la Saskatchewan et le gouvernement fédéral, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique doivent exposer leurs arguments.

Ottawa estime de son côté que la taxe carbone est le moyen le plus efficace pour atteindre les objectifs d’émissions fixés dans l’Accord de Paris. Seule la Colombie-Britannique défend la position d’Ottawa.