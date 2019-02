10 moments marquants des belles années de MusiquePlus

Ce matin, nous apprenions qu'après 33 ans d’existence, le Groupe V Média allait tirer la plogue sur MusiquePlus cette été.

Évidemment, le MusiquePlus d'aujourd'hui est très loin de ce qu’il a déjà été, mais la nouvelle de sa mort a tout de même fait un petit point de douleur à de nombreux mélomanes québécois âgés entre 30 et 45 ans.

Afin de célébrer le legs musical et culturel de ce monument de la télé québécoise, voici quelques moments qui nous ont marqués.

Jean Leloup mange pas ses mots

Lors d’une entrevue avec le Roi Ponpon, la VJ Marie Plourde lui a lancé une flèche en affirmant «qu’une chance que la télé en odorama n’existe pas». Ce dernier a répliqué de la seule façon logique: en l’envoyant chier. Une pièce d’anthologie...

(vers 42:00)

Louis-José Houde qui sort D-Natural des boules à mites

Issue de l’émission Drôle de VJ, Dollaraclip avec Louis-José Houde se donnait comme mission de célébrer la musique qui sortait un peu (beaucoup) du champ gauche. Un des moments forts fut l’hommage rendu au rappeur de Québec D-Natural. Le retour sur la mappe de «D-Natural est mon nom» a poussé ce dernier à récidiver avec un nouvel album.

Claude Rajotte vs. Milli Vanilli

Dans un des moments les plus surréalistes de l’histoire de la télévision québécoise, Claude Rajotte a fait de son mieux pour interviewer le duo de lypsynchers Milli Vanilli. Il n’y a pas de mots pour décrire la scène. Nous vous invitons plutôt à la regarder.

Entrevue avec Nirvana aux Foufs

En plus d’être le lieu de prédilection pour les jeunes Québécois friands de nouveauté musicale, MusiquePlus a été un arrêt obligé pour les groupes de passage dans la Belle province. En 1991, avant une prestation dorénavant légendaire, le groupe de l’heure Nirvana s’est livré en entrevue à Marc Coiteux sur la terrasse des Foufounes Électriques.

Blind Melon vs. Denis Talbot

Pendant les nombreuses années de Denis Talbot à MusiquePlus, ce dernier a porté plusieurs chapeaux. Celui de VJ, celui d’animateur de quiz, celui de Grand Talbot et bien sûr, celui de M. Net. Mais ce que plusieurs retiennent de sa longue carrière est son affrontement bourré de malaises avec Shannon Hoon de Blind Melon. Le tout débute assez innocemment avec M. Talbot qui appelle accidentellement Shannon Hoon par le prénom Brad. À partir de là, ça dérape.

La folie BSB et le pied de AJ McLean

En 1996, le Québec a été frappé de plein fouet par l’ouragan Backstreet Boys. MusiquePlus a été en grande partie responsable du phénomène. Une émission spéciale d’une heure où Véronique Cloutier parle aux cinq gars de ruelle avait hanté les pensées de plusieurs pré-ados le lendemain de sa diffusion. Et AJ McLean s’est fait écraser le pied par un camion sur la rue Ste-Catherine à la sortie du studio.

La dynastie du Combat des clips

Dû au manque d’archives par rapport à l’émission Le Combat des Clips, toutes les informations véhiculées seront approximatives et basées sur des souvenirs qui remontent à il y a 25 ans. Pour Some Sugar on Me de Def Leppard avait été champion du combat pendant près d’un an. La pièce a éventuellement été délogée par une chanson de Metallica (probablement One). Mais pendant plusieurs années, Pour Some Sugar on Me a tout de même maintenu le titre de champion pour le plus grand nombre de semaines consécutives. Bed of Roses de Bon Jovi l’a éventuellement détrôné.

Gene Simmons vs. la langue française

Lors d’un de ses nombreux passages à Montréal, l’homme le plus désagréable au monde s’est entretenu avec le metalleux au coeur d’or Paul Sarrasin. Au moment où ce dernier lui a demandé s'il aimerait parler français, Simmons lui a répondu qu’il préférait apprendre la japonais. Il a ensuite énuméré quelques langues qu’il connaît déjà avant de se lever sans avertissement. De la classe pure.

La marche Montréal-Québec avec Le Groulx Luxe

Au tournant du millénaire, les singeries des gars de Jackass faisaient rage. Le Québec, pour sa part, était l'hôte d’une émission qui était animée par le même esprit ludique, mais en beaucoup moins dégueulasse. Patrick Groulx et ses acolytes s’amusaient à se faire des coups pendables pour le bénéfice de tous. Un point culminant de l’émission fut quand le protagoniste entama une marche de Montréal à Québec.

Guns au Stade

Un des évènements marquants de l’histoire québécoise est sans doute le fameux show de 8 août 1992 au Stade Olympique. Metallica assure la première partie de Guns ‘n Roses. James Hetfield se fait brûler. Axl Rose termine sa prestation après 40 minutes. Les jeunes Montréalais pètent tout. Classique. Et MusiquePlus était là!