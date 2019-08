Le rouge capte l’imagination et ne laisse personne indifférent! Cette couleur attire le regard et éveille les désirs. Marilyn Monroe l’avait très bien compris. Et qui ne se souvient pas de Julia Roberts dans « Pretty Woman »?

Très tendance depuis quelques saisons, le rouge fait officiellement partie des couleurs incontournables. Voici 4 conseils pour porter le rouge avec classe et bon goût.

1. Comment porter le rouge?

Le rouge est l’une des couleurs que l’œil perçoit le mieux. En le portant, on a l’impression d’être plus « exposé » qu’avec une autre couleur. Il existe des astuces pour mieux « vivre » avec le rouge. On peut, par exemple, y aller par petites touches. Le secret est de savoir doser.

Plus le rouge est vif, plus on vous remarquera. Si vous n’assumez pas, privilégiez le bordeaux ou le brique... Des nuances plus sombres, moins éclatantes.

2. Avec quelles couleurs l’associer?

La première couleur à laquelle on pense quand on veut agencer du rouge, c’est le noir. Il en existe plusieurs autres, tout aussi stylées !

On peut aussi l’agencer avec des couleurs classiques et indémodables : comme les tons marron. Le bleu marine, les teintes de vert, comme l’olive et le kaki ou encore le gris sont également d’excellentes options. On peut aussi simplement agencer le rouge avec le blanc.

3. Le color block

Vous êtes à l’aise de porter du rouge? Essayez le style color block. On parle ici d’agencer une ou plusieurs couleurs solides contrastées. Les couleurs entrent ainsi en concurrence et se renforcent mutuellement en même temps. Ça donne un effet superbe qui s’annonce très tendance ce printemps !

4. Du rouge pour toutes les silhouettes

On porte du rouge là où on veut attirer les regards, c’est-à-dire sur que l’on aime de notre silhouette.

Près de notre visage par exemple pour se donner bonne mine, grâce à un chandail ou un veston. Si on trouve que nos jambes sont un atout, on porte une jupe ou un pantalon droit rouge.

Le rouge est une couleur qui sourit à tous et toutes. Suffit de savoir comment le porter et l’agencer.