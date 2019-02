6 boissons pour voir la vie en rose et se sentir pas mal «lover»

Il y a certainement une étude scientifique qui dit que de boire une boisson rose vous donnera de meilleures chances de tomber en amour... ou peut-être pas!

Peu importe, on peut s’entendre pour dire qu’une boisson rose sera parfaite pour mettre un peu de couleur dans votre fil Instagram!

Voici donc 6 boissons roses à commander dans des établissements de Montréal:

1. Le soda avec glace chez Confetti Café & Glaces

Ce nouveau paradis des desserts tient sur son menu un soda italien de couleur rose flash! La glace, elle, est à l’orange. Impossible de ne pas tomber en amour avec cette boisson, et peut-être la personne qui vous accompagnera pour la dégustation!

26, avenue Mont-Royal Ouest

2. Le Paloma du bar Nacarat

Le cocktail Paloma du magnifique bar de l’hôtel Fairmont Reine Elizabeth est certainement l’un des plus rafraîchissants que vous goûterez dans votre vie. Il est fait à base de téquila, d’une touche de Cointreau et de jus de pomme grenade. Un vrai délice!

900, boulevard René-Lévesque Ouest

3. Un latté rose dans un café de Montréal

Plusieurs cafés de Montréal se sont lancés dans la mode du latté rose. Vous pouvez en trouver au café OSMO, au Barley, au café Chez L’éditeur Grinffintown, au Cafellini, au Melbourne... La liste est longue! Ces lattés sont habituellement faits à base de betteraves, ce qui explique leur couleur unique. N’oubliez pas de demander un petit dessin de mousse pour que votre photo Instagram soit parfaite!

Plusieurs adresses

4. Mademoiselle Rosa au resto India Rosa

Le restaurant rose du Plateau-Mont-Royal où vous pouvez manger d’excellents plats de cuisine indienne, le India Rosa, tient aussi une incroyable carte de cocktails haut de gamme. Pour continuer dans la thématique rose, vous devrez commander le Mademoiselle Rosa. Ce cocktail à base de vodka, de liqueur anisée, de jus de lime, de sirop de romarin, de jus de pamplemousse rose et d’amer est servi dans une très mignonne «coupette». Un petit plus!

1241, avenue Mont-Royal Est

5. Ford Anglia Volante au Lockhart

Reconnu pour ses cocktails pas comme les autres, le bar à thématique Harry Potter propose de son côté un cocktail rose appelé le Ford Anglia Volante en l’honneur de la famille Weasley. Si vous aimez la sorcellerie, le gin, le cassis ainsi que la barbe papa, ce cocktail est fait pour vous!

3979 rue Saint-Denis

6. Santa Monica au Boho MTL

Le cocktail rose du bar secret Boho MTL a une vibe très estival avec son popsicle qui baigne dans un mélange de téquila, d’Apérol et de sirop de fraise. La lime fraîche et les feuilles de basilic ajoutent encore plus de fraîcheur à ce cocktail nommé le Santa Monica.

436, rue Saint-François-Xavier

