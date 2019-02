LAGIMONIÈRE, Georges Henri



À l'hôpital de Verdun, le 11 février 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Georges Henri Lagimonière.Il laisse dans le deuil son fils feu Éric (Caroline Huot) et sa fille Geneviève (Serge Bouchard), ses petits-enfants Elsa, Tristan, Esteban Rodriguez et Mathias, son frère André (Debbie Marco) et sa soeur Claire (Denis Leblanc), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 15 février de 17h à 21h au:VERDUN, QC H4G 1M3(514) 367-8387Conformément à ses volontés, il a été incinéré et ses cendres seront inhumées lors d'une cérémonie dans le lot familial.