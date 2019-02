BAHAR, Nabil



À Trois-Rivières, le mercredi 30 janvier, est décédé à l'âge de 79 ans, Nabil Bahar.Époux de Nicole Durand, il laisse aussi dans le deuil ses deux enfants Marie et Sebastien, son frère Sadek, ses belles-soeurs Nicole, Elizabeth et Magda, ses soeurs Camelia, Rofé et Nadia en Egypte, ainsi que plusieurs nièces et neveux au Canada et en Egypte.La famille vous accueillera le dimanche 17 février entre midi et 15h au 2845 boul. Thibeau, Trois-Rivières, Qc G5T 1G1.