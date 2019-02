Abitibi: une collision frontale fait deux blessés graves à La Motte

LA MOTTE | Une collision frontale survenue jeudi soir sur la route 109, à La Motte, en Abitibi, a fait deux blessés graves, dont une automobiliste pour qui les autorités craignaient pour la vie.

La Sûreté du Québec (SQ) a précisé que la collision s’est produite vers 20 h 45 entre La Motte et Rivière-Héva.

Les deux conducteurs ont été blessés grièvement, soit un homme et une femme. Cette dernière était plus mal en point et sa vie était en danger en fin de soirée.

«Selon les premières informations disponibles, il pourrait s’agir d’un dépassement illégal qui a entraîné cet accident, mais ça demeure hypothétique à ce stade-ci», a dit l’agent Louis-Philippe Bibeau de la SQ.

La route 109 a été fermée dans le secteur pour les besoins de l’enquête.