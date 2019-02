Agenda du week-end

Sur le mont Royal pour la Saint-Valentin

Chaque vendredi et samedi, jusqu’au 9 mars, les amis de la montagne nous proposent une randonnée guidée en raquettes à la lueur de la ville. Cette fin de semaine, c’est un spécial Saint-Valentin pour les adultes : raquettes, vin chaud, truffes au chocolat. Les raquettes sont prêtées, le coût est de 30 $. Départ : Lac-aux-Castors, 18 h. On doit s’inscrire sur le site.

Les Impatients parlent d’amour!

Pour l’exposition annuelle des Impatients, on a rendez-vous à l’Atrium de l’édifice Wilder — Espace Danse (1435, rue de Bleury), où on pourra voir, dans ce lieu magnifique, 300 œuvres d’artistes professionnels, d’Impatients, ainsi que des dons de collectionneurs qui seront mis à l’encan. L’argent amassé permet aux Impatients de continuer d’offrir des ateliers de création à des personnes ayant des problèmes de santé mentale. Jusqu’au 27 février, tous les jours de 10 h à 18 h, le jeudi et le vendredi jusqu’à 20 h

Les Francouvertes

Vendredi, à 20 h 30, LUNES s’installe au cœur d’Hochelaga et nous fait découvrir plusieurs auteures-compositrices-interprètes : Laura Sauvage, Marie Claudel, Catherine Leduc, Mélanie Venditti et plusieurs autres. C’est à la Maison de la Culture Maisonneuve (4200, rue Ontario Est). Tarif : 9,15 $.

À l’Aquarium de Québec

Le Festilumières de l’Aquarium ouvre ses portes à tous les détenteurs de l’effigie du Carnaval en fin de semaine. Au programme : chansons traditionnelles, visites surprises de Bonhomme, ceintures fléchées et brunchs. Le Festilumières se poursuivra pendant la semaine de relâche.

Le Nouvel An lunaire au Quartier DIX30

Le généreux Cochon de Terre de l’astrologie chinoise s’est, paraît-il, invité au Quartier DIX30 pour célébrer l’arrivée de son année. Ainsi, on pourra faire de la calligraphie et de l’origami samedi et dimanche, de midi à 17 h, au Hall théâtre l’Étoile. On pourra également admirer la danse du lion et le défilé des lions et du dragon, samedi à partir de 12 h 30, tout en recevant une petite enveloppe rouge, gage de chance et de prospérité !