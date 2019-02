Anne Frank sortie des programmes scolaires, indignation en Croatie

Zagreb | Une décision de ne plus recommander aux écoliers croates la lecture du « Journal d’Anne Frank » suscite l’indignation de nombreux Croates, dont 3000 avaient déjà signé jeudi une pétitionexigeant sa réintégration dans les programmes scolaires.

Jusqu’à présent, les enseignants croates disposaient d’une liste d’ouvrages littéraires à recommander à leurs élèves en cours de croate. En faisait partie « Le Journal d’Anne Frank », écrit entre1942 et 1944 par cette adolescente juive d’Amsterdam qui devait mourir au camp de Bergen Belsen en 1945 un an après avoir été découverte et déportée avec sa famille. Cette liste d’ouvrages recommandés a été supprimée.

Cette décision a suscité l’indignation en Croatie, où durant la Seconde Guerre mondiale, le régime collaborateur oustachi a pris part à la politique nazie d’extermination des juifs.

« L’Holocauste n’est pas une question qui peut être supprimée des cours de croate », selon la pétition qui réclame que « Le journal d’Anne Frank » soit inclus dans une autre liste, celle des livresque les élèves du pays doivent impérativement lire durant leur scolarité.

La ministre de l’Éducation Blazenka Divjak a expliqué jeudi sur sa page Facebook qu’elle « acceptait les critiques » et qu’une enquête serait menée auprès des enseignants pour recueillir leur avis.

En 2017, la direction d’une école de la ville côtière de Sibenik avait été critiquée pour avoir annulé une exposition consacrée à Anne Frank, au motif que certains panneaux étaient consacrés auxcrimes des Oustachis. Elle s’indignait que ceux-ci y soient dépeints comme des «criminels» quand les crimes de leurs adversaires communistes n’étaient pas évoqués.

Le régime oustachi est responsable de la mort de centaines de milliers de juifs, de Serbes, de Roms et de militants croates antifascistes.

Depuis plusieurs années, les autorités croates sont accusées de relativiser les crimes oustachis et de ne pas lutter contre un regain de la nostalgie pronazie dans ce pays membre de l’Union européenne.