Ce resto a décidé de fermer le soir de la Saint-Valentin pour une drôle de raison

Le soir de la Saint-Valentin est une grosse soirée en restauration. Les couples sont nombreux à se donner rendez-vous en tête-à-tête pour manger une bouchée et souligner la fête de l’amour.

Toutefois, il faut savoir que pour certains restaurateurs, il s’agit d’une soirée très frustrante, puisque les «no shows» sont nombreux.

Le restaurant Grumman 78 a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et de fermer le soir de la Saint-Valentin.

«Les amis- on a décidé de ne pas ouvrir pour la Saint-Valentin. C’est toujours une soirée de no shows et d’annulation. C’est plate et on déteste ça», peut-on lire sous une publication de leur compte Instagram.

Ce n’est pas la première fois que les «no shows» sont pointés du doigt par les restaurateurs. Ces derniers calculent souvent la quantité de nourriture qu’ils commandent en fonction de leurs réservations. Ne pas se présenter au restaurant sans avertir à l’avance peut avoir des répercussions néfastes sur le roulement d’un établissement.

Même si le Grumman 78 sera fermé le 14 février, notez que l’établissement sera prêt à accueillir les gens le 15 février et tous les jours qui suivront.

