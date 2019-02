Cette actrice affirme avoir échangé LE meilleur baiser de tout «Love Actually»

On se souvient tous de l’histoire d’amour avortée de Sarah et Karl dans le film à succès Love Actually, sorti en 2003.

Sarah, qui ne peut s’affranchir de son rôle «maternel» auprès de son frère, bousille sa soirée qui avait plutôt bien commencé avec son collègue Karl, quand son frangin ne cesse de l’appeler.

Même si Sarah et Karl sont à peu près les seuls personnages dont l'histoire ne connaît pas un dénouement heureux, il semble que l’actrice qui interprète Sarah, Laura Linney, considère quand même qu’elle a eu le meilleur baiser de tout le film. C’est du moins ce qu’elle a déclaré lors de sa présence au Graham Norton Show sur les ondes de la BBC, à la fin janvier.

La comédienne reconnaît que plusieurs fans se sont sentis plutôt mal pour elle et l’histoire de son personnage en visionnant le film culte, mais elle croit qu’ils ne devraient pas, puisque le baiser qu’elle a échangé avec le comédien Rodrigo Santoro était incroyable. «Le meilleur de tout le film. Sans aucun doute.»

«En fait, c’est même une histoire très mignonne, car nous étions tous deux en grosse peine d’amour quand nous avons tourné ce film. Il [Rodrigo] venait de se faire laisser, et moi aussi. On pleurait tous les deux dans la loge le matin avant d’enregistrer cette scène et nous avons passé la journée à tenter de nous remonter le moral. Je pense qu’il se dégage une certaine tendresse de cette scène et que c’est à cause de ça.»

Voilà qui devrait faire sourire ceux qui sont encore tristes pour Karl et Sarah 16 ans plus tard.