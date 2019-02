CH: 7 défenseurs gauchers de la NCAA à surveiller

Alors que le Canadien a réussi à regarnir sa banque d’espoirs à la position de centre au cours des deux derniers repêchages (et grâce à une transaction), une autre position vient de monter au sommet de la liste de priorités de l’équipe.

Le directeur général du CH Marc Bergevin aura un mandat clair au cours des prochains mois: améliorer le côté gauche de sa défensive.

L’émergence de Victor Mete, qui effectue un travail honnête à la gauche de Shea Weber, agit comme un pansement sur cette plaie béante. On ne sait toutefois pas combien de temps cela va tenir.

Derrière Mete, on retrouve Mike Reilly, Brett Kulak et Karl Alzner. Il y a également Xavier Ouellet, qui vient d’obtenir le «C» de capitaine avec le Rocket de Laval.

À long terme, le choix de deuxième tour de l’équipe au dernier repêchage Alexander Romanov pourrait être la solution dans le top-4. Il est toutefois sous contrat en Russie jusqu’en 2020 et il vient d’avoir 19 ans.

Quelle est donc la solution la plus logique pour obtenir un peu de renfort à cette position rapidement et sans sacrifier de joueurs ou de choix au repêchage? Les rangs collégiaux américains.

Le journaldemontreal.com a ciblé sept défenseurs gauchers qui n’ont aucun lien d’appartenance avec l’une ou l'autre des 31 formations de la Ligue nationale. Ces arrières pourraient venir aider le CH à court terme, comme l’ont fait Neal Pionk et Will Butcher avec les Rangers de New York et les Devils du New Jersey, respectivement.

1. Jimmy Schuldt (Sr.) | St. Cloud State | 6 pi 1 po, 205 lb | 23 ans

Photo Courtoisie / SCSU Hockey

Jimmy Schuldt, ça vous dit quelque chose? Le coéquipier du premier choix de l'équipe en 2017 Ryan Poehling à St. Cloud State a déjà participé au camp de perfectionnement du CH.

L’arrière de 23 ans termine actuellement sa dernière année d’admissibilité collégiale et sera très convoité sur le marché des joueurs autonomes dès que sa saison prendra fin.

Pour une deuxième année d’affilée, Schuldt flirte avec une moyenne d’un point par match, en plus d’être le défenseur le plus utilisé de son équipe. Il pourrait aider le CH dès maintenant.

2. Alec Rauhauser (Jr.) | Bowling Green State | 6 pi 3 po, 216 lb | 23 ans

Photo Courtoisie / BGSU Hockey

Joueur défensif de l’année de la conférence WCHA l’an dernier, Rauhauser ne connaît pas autant de succès sur le plan offensif cette saison. Il demeure toutefois un espoir intéressant.

Il se déplace drôlement bien sur la glace pour un joueur de son gabarit et possède un excellent lancer. Il est capable de transporter le disque d’un territoire à l’autre grâce à ses habiletés et ses mains agiles.

Étant à sa troisième année au niveau collégial, il pourrait opter pour un retour à l'université l’an prochain.

3. Cam Lee (Jr.) | Western Michigan | 6 pi, 190 lb | 21 ans

Photo Courtoisie / WMU Hockey

Invité au camp de perfectionnement du CH en 2018, Lee avait retenu l'attention en raison de son principal atout: son coup de patin.

Après une saison de 24 points en 36 matchs l’an dernier, il a poursuivi sa progression sur le plan offensif avec une récolte de 20 points en seulement 26 rencontres cette année. Il lui a fallu 10 rencontres de moins que l’an dernier pour inscrire le même nombre de buts (6).

4. Colton Poolman (Jr.) | North Dakota | 6 pi 1 po, 194 lb | 23 ans

Photo Courtoisie / ND Hockey

Un arrière fiable et discipliné, Poolman a été nommé capitaine des Fighting Hawks avant le début de la saison.

Même s’il ne surpassera pas sa récolte de 29 points de la saison dernière, il connaît tout de même une saison respectable en étant le mentor des jeunes défenseurs de l’équipe.

5. Brinson Pasichnuk (Jr.) | Arizona State | 6 pi, 185 lb | 21 ans

Photo Courtoisie / Arizona State Hockey

Un autre défenseur que l’on a pu observer lors d'un camp de perfectionnement du Tricolore, Pasichnuk est le prototype du défenseur offensif capable de piloter l’attaque à cinq.

En 30 rencontres cette année, il affiche déjà une récolte de 25 points, dont 12 buts. Ces 12 filets le placent d’ailleurs au troisième rang de la NCAA à ce chapitre chez les défenseurs.

6. Jack Ahcan (Jr.) | St. Cloud State | 5 pi 8 po, 183 lb | 21 ans

Photo AFP

Ahcan affiche une progression constante depuis son arrivée dans la NCAA. Le coéquipier de Poehling et de Schuldt a déjà récolté 22 mentions d’aide en 28 parties cette année, ce qui fait de lui le meilleur passeur de son équipe.

Un excellent patineur qui aime transporter la rondelle, l’arrière de 5 pi 8 po en avait surpris plusieurs en 2016 lorsqu’il avait été retenu par la formation américaine pour le Championnat mondial de hockey junior.

7. Brandon Fortunato (Sr.) | Quinnipiac | 5 pi 11 po, 170 lb | 22 ans

Photo Courtoisie / Quinnipiac Hockey

Une blessure à la cheville et au tibia a mis fin à la saison de Fortunato, lui qui connaissait ses meilleurs moments dans la NCAA.

Après 26 matchs, l’arrière de 5 pi 11 po et 170 lb avait déjà récolté 28 points.

Son sens du jeu ainsi que ses habiletés avec la rondelle feront en sorte qu’il sera extrêmement convoité par les formations de la LNH au printemps.

Lexique

Fr. – Joueur de 1 re année

So. – Joueur de 2 e année

Jr. – Joueur de 3 e année

Sr. – Joueur de 4 e année