Concours: votre enfant pourrait trouver le nom d’un futur chien policier de la GRC

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) demande l’aide aux enfants de partout au Canada pour nommer les chiots qui deviendront d’ici peu des chiens policiers.

Le corps policier a mis en place un concours pour demander aux enfants de nommer 13 bergers allemands qui sont nés au centre de dressage des chiens de police de la GRC à Innisfail, en Alberta.

«Nous aimons recevoir des dessins et des peintures! Les enfants qui participent par la poste sont encouragés à faire preuve de créativité», a indiqué la GRC dans un communiqué, mardi.

Les 13 enfants dont les noms seront sélectionnés recevront chacun une photographie laminée du chiot qu'ils auront nommé, un chiot en peluche ainsi qu’une casquette de baseball de la GRC.

Les noms des gagnants seront annoncés le 30 avril sur le site internet et les médias sociaux de la GRC.

Les règles du concours:

- Le nom du chiot doit commencer par la lettre «M» et ne doit comprendre qu’une ou deux syllabes et il ne pas compter plus de neuf lettres;

- Les participants ne doivent proposer qu’un seul nom;

- Seuls les jeunes de 14 ans ou moins, vivant au Canada, peuvent participer;

- La date limite de participation est le 26 mars 2019.

Il est possible de participer en ligne ou par la poste en envoyant la suggestion ainsi que le prénom, l’âge de l’enfant, son adresse et son numéro de téléphone à l'adresse suivante:

Concours «Nomme le chiot»

Centre de dressage des chiens de police

C. P. 6120

Innisfail, AB T4G 1S8