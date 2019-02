Déneiger les rues de Montréal, ça prend des yeux tout le tour de la tête

Bruno Émard s’est couché tôt la veille de la tempête qui s’est abattue sur Montréal. Il était fébrile à son arrivée au travail, exactement comme il y a 25 ans, quand il a commencé à déneiger les rues, grandes et petites, de la ville.

M. Émard est un passionné et avec l’autorisation de ses patrons, il m’a laissé s’assoir avec lui dans son camion épandeur muni d’une pelle.

Ce n’est pas tous les jours qu'un journaliste a la chance de rouler avec un col bleu. Et comme Bruno adore son métier, il n’a pas trouvé ça forçant de se faire plaisir quand je lui ai offert de foncer dans la neige folle.

«Je le fais avec empressement et abandon, c’est amusant», m’a dit Bruno.

Qu’on ne se méprenne pas, M. Émard est loin d’être un casse-cou.

Bien au contraire, il est prudent, c’est un as du volant. Et quand il tombe d’un seul coup 40 cm de neige sur Montréal, ce qui se produit en moyenne une fois tous les cinq ans, Bruno Émard travaille 12 heures d’affilée. Et pas question de luncher trop longtemps de peur de perdre le contrôle de la neige qui peut passer rapidement de poudreuse à compacte.

Il faut vite la tasser la neige pour éviter les épisodes fâcheux comme il y a quelques années, lorsque la chaussée de la côte du Beaver Hall s’est transformée en surface de neige dure et qu' un autobus de la STM avait embouti un camion. Les images gênantes de ce carambolage avaient fait le tour du monde.

Bruno et ses collègues déneigeurs doivent y mettre toute la gomme. Ils sont engagés dans un duel contre la montre et ils doivent faire preuve de précision et de civisme dans leur travail.

«Je dois ajuster ma pelle quand je roule entre deux rangées de voitures et je m’efforce de ne pas pousser continuellement la neige d’un seul côté de la rue pour éviter de toujours pénaliser le même monde», raconte M. Émard.

La métropole compte 10 000 km de rues et de trottoirs, c’est l’équivalent d’un aller-retour Montréal-Paris sur un transatlantique. Bruno Émard doit avoir des yeux tout le tour de la tête. Pour l’aider, son camion épandeur compte huit longs et ronds miroirs.

Malgré tout, en 25 ans de métier, M. Émard en a vu de toutes les couleurs en déneigeant les artères de la ville et il trouve que bien des automobilistes roulent encore trop vite et sont imprudents, ce qui complique trop souvent son travail.

Et il y a les cyclistes qui roulent en hiver et aussi les piétons qui surgissent de nulle part. Bruno Émard m’a confié que le plus épuisant ce n’est pas de conduire et d’éviter les obstacles, le plus difficile c’est de rester tout le temps concentré. La moindre inattention de sa part peut même s’avérer funeste quand il est au volant de son camion.

«Un jour, je tournais à une intersection, une jeune fille traversait la rue avec son baladeur, elle ne m’a jamais vu, j’ai crié, j’ai hurlé, elle ne m’entendait pas, j’ai tout fait pour l’éviter», m’a confié M. Émard qui est certain que la dame n’a jamais su qu'il lui avait sauvé la vie ou à tout le moins épargné un long séjour à l’hôpital.

Bruno a repris le boulot ce matin à 6h pour poursuivre le ramassage progressif de la neige qui a commencé à 19h hier. L’opération devrait durer entre cinq et huit jours. M. Émard va travailler presque sans jamais s arrêter.

Il ne s’en plaindra pas. Il m’a dit qu'il va prendre sa retraite dans trois ans. En attendant, il va continuer de se faire plaisir en s’offrant ce qu'il considère le plus satisfaisant, soit de bien servir ses concitoyens en facilitant leurs déplacements.