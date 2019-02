BOUTOT, Fernand



De St-Jean-sur-Richelieu, est décédé à Marieville, le 12 février 2019, à l'âge de 79 ans, M. Fernand Boutot, époux de feu Mme Gérardine St-Gelais .Il laisse dans le deuil ses enfants Linda, Francine (Jean Lacerte), André (Lise De La Barre), Carole (Alain Marcotty), Éric (Johanne Claveau), Patrick, ses petits-enfants Annie (Jean-François Drouin), Julie (Martin Corriveau), Rémi (Anabel Bouvier Lépine), Sophie, Sabrina, Vanessa (Vincent Desrochers), Jéremy, Maxime, ses arrière-petites-filles Emma, Isabelle, Raphaëlle, ses soeurs et frères feu Lucien, feu Lucille, Gaétanne, Gracia, Rino, Ghislaine, Normand, feu Bernard, ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères, nièces et neveux, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire:ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC J2X 3M6450-346-6020le vendredi 15 février de 14h30 à 17h et de 18h à 22h.Le samedi 16 février, prière de vous rendre directement à l'église Saint-Athanase, 500, 1ère Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville), QC J2X 3B2, pour les funérailles qui seront célébrées à 14h.vos messages de sympathie à partirde l'avis de décès sur claudelesieur.comou en partageant la publicationde notre page Facebook.