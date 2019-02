Grenache sensuel pour la St-Valentin

Pas besoin d’avoir vécu mille histoires d’amour pour tomber pour ce beau vin de grenache issu de la culture bio.

Nous venant du centre est de l’Espagne, ce rouge au fruité riche et sensuel saura égayer votre soirée en amoureux ou, tout simplement, avec ceux que vous aimez. Ça sent bon la réglisse, les épices et les fruits noirs. Assez capiteux tout en montrant de la fraîcheur, il sera à son mieux après 30-45 minutes au frigo suivi d’un passage en carafe d’une trentaine de minutes. Tout ça pour moins de 18$ !!!

Bonne Saint-Valentin!

Garnacha Mil Historias 2016, Altolandon, Manchuela, Espagne

17,85 $ - Code SAQ 13794111 – 14 % - 1,9 g/l