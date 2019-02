J’ai subi la pire des trahisons par ma propre sœur

Ma sœur et moi avions toujours été très proches l’une de l’autre. De cinq ans son aînée, je la protégeais. On nous appelait les sœurs siamoises. On s’est marié la même année, moi à 25 et elle à 20 ans. Elle avait épousé un homme volage, et à peine un an plus tard, elle était séparée. Par la suite elle n’a pas eu de véritable attirance pour un homme en particulier. Son travail la comblait sur le plan de l’épanouissement et du salaire, et elle n’avait, selon ses dires, besoin de rien de plus.

Pendant ce temps, moi j’ai eu trois enfants. J’ai quitté mon travail pour me consacrer à ma famille. Ma sœur passait beaucoup de temps chez nous sous prétexte de m’aider avec les enfants qui adoraient cette tante gâteau. Souvent elle restait seule avec mon mari quand j’allais magasiner avec les enfants ou que je les reconduisais à leurs activités. Ma confiance en elle était totale.

Et bien vois-tu Louise, j’avais tort. Le soir du réveillon chez mes parents, je les ai surpris en train de s’embrasser dans le sous-sol, alors que j’allais chercher des plats dans le frigo. Éberluée par cette vision, je suis remontée sans leur faire savoir que je les avais vus. Mais le repas qui a suivi fut une véritable torture. De retour à la maison j’ai confronté mon mari tellement durement qu’il a fini par avouer qu’ils avaient eu une aventure mais que c’était fini. Le baiser que j’avais surpris en était un d’adieu.

Le lendemain j’ai indiqué à ma sœur de ne plus remettre les pieds chez moi jusqu’à nouvel ordre. Et depuis, j’ai tellement mal en dedans certains jours et j’entre dans une rage si folle d’autres jours, que je n’ose aborder le sujet avec mon mari. Lui, il fait comme si tout était normal. Comment faire la paix avec la trahison d’une sœur que j’ai tant aimée? Comment arriver à pardonner?

Une femme qui se sent bafouée

Il est normal de vous sentir bafouée, et doublement puisque vous avez été trahie par une sœur et un mari, duquel vous parlez peu d’ailleurs. Comme si sa faute vous semblait moins importante. La période de confusion qui suit la prise de conscience d’une trahison est normale, mais il serait temps de vous reprendre en main, car vous ne pouvez laisser aller les choses comme vous le faites en donnant l’impression que seule votre sœur est responsable. Vous avez mal, vous êtes en colère, mais il faudrait aussi faire face à la musique et entrer dans l’analyse en profondeur de la situation pour vous sortir de votre position de victime et amorcer votre reconstruction. Et selon moi, ça ne pourra se faire sans aide professionnelle, pour vous même et pour votre couple, si vous souhaitez accéder à un sain équilibre dans le futur.