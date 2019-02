«Je ne me voyais jamais en couple avec quelqu’un à long terme» - Daniel Melançon

Daniel Melançon s’est confié dans les pages du magazine 7 Jours à propos de sa relation avec Anouk Meunier, avec qui il partage sa vie depuis maintenant 9 ans.

Malgré leurs horaires chargés et souvent mal accordés, le couple arrive à rester fort.

«Ça fait presque neuf ans qu’on est ensemble, Anouk et moi. Ce qui aide entre nous, c’est que ma blonde est passée par là, elle a fait Salut Bonjour et Caféine, elle sait donc ce que c’est et elle comprend. C’est certain qu’on se voit peu en semaine. Hier, ma blonde était en tournage sur La Voix, elle est rentrée vers minuit, donc moi j’étais couché depuis quelque temps déjà et quand je suis parti, elle dormait. Heureusement, on se retrouve les fins de semaine», indique le chroniqueur sportif.

Daniel Melançon a aussi avoué qu’il avait toujours eu de la difficulté à se projeter et que sa relation qui perdure depuis 9 ans est une belle surprise.

«En fait, je ne me voyais jamais en couple avec quelqu’un à long terme. Je suis un gars qui prend ça au jour le jour, semaine après semaine, et c’est comme ça que notre belle relation s’est construite.»

Le chroniqueur n’avait d’ailleurs que des bons mots pour sa douce.

«Anouk est une femme extraordinaire, et je suis toujours aussi amoureux d’elle. Nous allons célébrer nos neuf ans en mars prochain. Peut-être retournerons-nous en Grèce pour célébrer ça. Nous voyageons beaucoup ensemble. Nous revenons d’un beau voyage en République dominicaine.»

*Lisez toutes les confidences de Daniel Melançon dans le magazine 7 jours en kiosque ce jeudi*